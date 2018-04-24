Раз критикуют — все делаем правильно: эксперт прокомментировал речь Лаврова на заседании совета глав МИД ШОС

Несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что миссия США в Сирии окончена, американские военные уходить из страны не собираются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в Пекине.

«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединённые Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России), — подчеркнул глава российской дипломатии. — Вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Александр Асафов, американские военные не уйдут из Сирии, поскольку у США все еще есть интерес на Ближнем Востоке.

«Заявления Трампа, что США уходят с Ближнего Востока, не соответствуют позиции американских правящих кругов, — говорит эксперт. — Лучше в данной ситуации послушать Никки Хейли (постпред США в Совбезе ООН), которая транслирует единую позицию в отношении происходящего. Она сказала, что для того, чтобы американские военные ушли из Сирии, необходимо соблюсти несколько условий. И ключевое из них — подавление Ирана. В этом они с Трампом солидарны, для них Иран — точка приложения внешнеполитических усилий. И учитывая произраильский вектор политики Вашингтона, это будет основанием для того, чтобы американские силы остались на Ближнем Востоке даже после поражения ИГИЛ»1.

Также по мнению Александа Асафова, пока США не добьются военного и политического доминирования на Ближнем Востоке, которое обеспечит им доступ к месторождениям углеводородов, Соединенные Штаты никуда из этого региона не уйдут.

«Пока план о переформатировании Ближнего Востока у американцев в работе, они будут принимать участие в жизни региона, в том числе и военное, — считает политолог. — Как они будут это реализовывать: через курдов или через сближение с Турцией, — пока неясно. Но в любом случае, работа будет вестись против правительства Асада, против Тегерана и России. Я считаю, что сейчас наше правительство ведет себя самым верным образом. Я думаю, что нужно продолжать помогать сирийскому народу, укреплять сотрудничество со странами Ближнего Востока: с Турцией, с Ираном и даже с лояльной к США Саудовской Аравией. И поскольку наши западные партнеры нас критикуют, мы все делаем правильно. Они говорят о недопустимости стороннего вмешательства в дела Сирии, а это значит, что их действия потерпели стратегическую и тактическую неудачу».

На встрече с главами МИД стран-участниц ШОС Сергей Лавров выразил тревогу в связи с тем, что западные партнеры призывают не помогать в восстановлении районам, которые находятся под контролем правительства Сирии.

По словам российского министра иностранных дел, «лакмусовой бумажкой станет открывающаяся в Брюсселе конференция по вопросам содействия Сирии».

«Посмотрим, как организаторы конференции, прежде всего ЕС, как другие западные страны и другие участники будут позиционировать себя относительно предстоящих задач по восстановлению сирийской экономики и хозяйства», — резюмировал Сергей Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.