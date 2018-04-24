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Раз критикуют — все делаем правильно: эксперт прокомментировал речь Лаврова на заседании совета глав МИД ШОС
Политика
Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
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    Раз критикуют — все делаем правильно: эксперт прокомментировал речь Лаврова на заседании совета глав МИД ШОС

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    Раз критикуют — все делаем правильно: эксперт прокомментировал речь Лаврова на заседании совета глав МИД ШОС

    Несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что миссия США в Сирии окончена, американские военные уходить из страны не собираются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в Пекине.

    «Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединённые Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России), — подчеркнул  глава российской дипломатии. — Вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».

    Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Александр Асафов, американские военные не уйдут из Сирии, поскольку у США все еще есть интерес на Ближнем Востоке.

    «Заявления Трампа, что США уходят с Ближнего Востока, не соответствуют позиции американских правящих кругов, — говорит эксперт. — Лучше в данной ситуации послушать Никки Хейли (постпред США в Совбезе ООН), которая транслирует единую позицию в отношении происходящего. Она сказала, что для того, чтобы американские военные ушли из Сирии, необходимо соблюсти несколько условий. И ключевое из них — подавление Ирана. В этом они с Трампом солидарны, для них Иран — точка приложения внешнеполитических усилий. И учитывая произраильский вектор политики Вашингтона, это будет основанием для того, чтобы американские силы остались на Ближнем Востоке даже после поражения ИГИЛ»1.

    Раз критикуют — все делаем правильно: эксперт прокомментировал речь Лаврова на заседании совета глав МИД ШОС

    Также по мнению Александа Асафова, пока США не добьются военного и политического доминирования на Ближнем Востоке, которое обеспечит им доступ к месторождениям углеводородов, Соединенные Штаты никуда из этого региона не уйдут.

    «Пока план о переформатировании Ближнего Востока у американцев в работе, они будут принимать участие в жизни региона, в том числе и военное, — считает политолог. — Как они будут это реализовывать: через курдов или через сближение с Турцией, — пока неясно. Но в любом случае, работа будет вестись против правительства Асада, против Тегерана и России. Я считаю, что сейчас наше правительство ведет себя самым верным образом. Я думаю, что нужно продолжать помогать сирийскому народу, укреплять сотрудничество со странами Ближнего Востока: с Турцией, с Ираном и даже с лояльной к США Саудовской Аравией. И поскольку наши западные партнеры нас критикуют, мы все делаем правильно. Они говорят о недопустимости стороннего вмешательства в дела Сирии, а это значит, что их действия потерпели стратегическую и тактическую неудачу».

    На встрече с главами МИД стран-участниц ШОС Сергей Лавров выразил тревогу в связи с тем, что западные партнеры призывают не помогать в восстановлении районам, которые находятся под контролем правительства Сирии.

    По словам российского министра иностранных дел, «лакмусовой бумажкой станет открывающаяся в Брюсселе конференция по вопросам содействия Сирии».

    «Посмотрим, как организаторы конференции, прежде всего ЕС, как другие западные страны и другие участники будут позиционировать себя относительно предстоящих задач по восстановлению сирийской экономики и хозяйства», — резюмировал Сергей Лавров.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алина Чемерис
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