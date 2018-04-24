Москва, 24 апреля. Новые заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы. Об этом заявил представитель альянса во вторник, 24 апреля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя альянса, заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы. Но представитель НАТО отметил, что альянс «продолжит тесно сотрудничать с Украиной и оказывать политическую и практическую поддержку».

«Украина является важным партнером НАТО, и наш диалог продолжается», — отметил собеседник агентства.

Ранее в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что заседание комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД не состоится из-за позиции Венгрии.