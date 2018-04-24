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Заседание комиссии НАТО-Украина пока не планируется — представитель альянса
Украина
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    Заседание комиссии НАТО-Украина пока не планируется — представитель альянса

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    Заседание комиссии НАТО-Украина пока не планируется — представитель альянса

    Москва, 24 апреля. Новые заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы. Об этом заявил представитель альянса во вторник, 24 апреля.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя альянса, заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы. Но представитель НАТО отметил, что альянс «продолжит тесно сотрудничать с Украиной и оказывать политическую и практическую поддержку».

    «Украина является важным партнером НАТО, и наш диалог продолжается», — отметил собеседник агентства.

    Ранее в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что заседание комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД не состоится из-за позиции Венгрии.

    Автор: Дарья Смолина
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