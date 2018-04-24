ДНР: ВСУ обстреляли село Саханка из тяжелых минометов

Донецк, 24 апреля. Украинские силовики утром обстреляли из тяжелых минометов село Саханка на юге ДНР, поврежден один дом, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Утром 24 апреля ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР, выпустив десять крупнокалиберных мин. Отмечается, что повреждения получил жилой дом. По словам Руслана Якубова, обстрел вели с направления Широкино.

Как сообщает СЦКК, под огонь киевских силовиков попали населенные пункты Ленинское и Ясиноватая — по ним было выпущено свыше 40 мин. За прошедшие сутки ВСУ более 20 раз нарушили режим тишины, выпустив по ДНР более шестисот боеприпасов.