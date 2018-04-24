Меню
Новороссия
ДНР: ВСУ обстреляли село Саханка из тяжелых минометов
Украина
Порошенко обвинили в попытках использовать церковь для повышения рейтинга
Следующая новость
Загрузка...

    ДНР: ВСУ обстреляли село Саханка из тяжелых минометов

    45

    ДНР: ВСУ обстреляли село Саханка из тяжелых минометов

    Донецк, 24 апреля. Украинские силовики утром обстреляли из тяжелых минометов село Саханка на юге ДНР, поврежден один дом, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

    Утром 24 апреля ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР, выпустив десять крупнокалиберных мин. Отмечается, что повреждения получил жилой дом. По словам Руслана Якубова, обстрел вели с направления Широкино.

    Как сообщает СЦКК, под огонь киевских силовиков попали населенные пункты Ленинское и Ясиноватая — по ним было выпущено свыше 40 мин. За прошедшие сутки ВСУ более 20 раз нарушили режим тишины, выпустив по ДНР более шестисот боеприпасов. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    750
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    776
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    1001
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3857