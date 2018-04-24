«Арсенал» и «Краснодар» интересуются полузащитником «Динамо»

Москва, 24 апреля. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник московского «Динамо» Самба Соу интересен тульскому «Арсеналу» и «Краснодару».

Сообщается, что трансфер 28-летнего малийца составит порядка 5 млн евро. Отмечается также об интересе к футболисту со стороны нескольких клубов из Турции, Греции, а также Франции.

Кроме того, сообщается, трансфер также может быть произведен бесплатно, если не будет активирована опция продления контракта на 1 год, поскольку соглашение сторон истекает предстоящим летом. Однако источник сообщил, что стороны, вероятнее всего, воспользуются возможностью пролонгации контракта.

Соу перешел в «Динамо» на правах свободного агента из турецкого «Кайсериспора» летом прошлого года. Ранее футболист также выступал за «Карабюкспор» и французский «Ланс». Примечательно, что ранее все переходы футболист осуществлял на правах свободного агента.