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Аронофски назвал Звягинцева одним из любимых режиссеров
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    Аронофски назвал Звягинцева одним из любимых режиссеров

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    Аронофски назвал Звягинцева одним из любимых режиссеров

    Москва, 23 апреля. Известный голливудский постановщик Даррен Аронофски назвал Андрея Звягинцева один из своих любимых режиссеров.

    «К нам не так много попадает фильмов из России. Конечно, в прошлом году мы все посмотрели «Нелюбовь», это один из моих любимых режиссеров», — заявил Аронофски на открытии фестиваля Telling stories fest.

    Режиссер также напомнил, что Венецианский кинофестиваль присудил «Золотого льва» фильму «Фауст» Александра Сокурова именно, когда он был в составе жюри.

    Аронофски рассказал, что его бабушка по маме была русской, а дед по отцу — украинцем. Сам Даррен вырос в Нью-йорке по соседству с Брайтон бич, поэтому считает, что его много связывает с Россией.

    Режиссер упорно отказывается снимать на цифровую камеру, он использует только пленку, потому что в этом есть что-то особенное.

    Даррен Аронофски получил широкую известность своими картинами «Реквием по мечте», «Пи», «Фонтан», «мама!».

    Автор: Дима Оленин
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