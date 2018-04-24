Параноидальный бред: Милонов согласился с Пушковым, назвавшим идею Киева вернуть 3 млн украинцев «полной утопией»

Полной утопией назвал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков намерение Киева вернуть на родину три миллиона украинцев, проживающих в России. Об этом сенатор написал в своем микроблоге в Twitter.

«Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды… Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — подчеркнул Пушков.

С мнением сенатора согласны и в Госдуме. Член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов считает, что никто добровольно не поедет из России обратно на Украину. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Мне интересно, как они собираются всех вернуть? Никто по собственной воле на Украину не поедет, — утверждает политик. — А в том случае, если кто-то на это решится, украинской власти надо уехать далеко и надолго. Это нужно, чтобы люди вернули доверие к стране и забыли про все обиды и унижение, про бесчеловечное отношение, которое позволяла себе власть».

Также Виталий Милонов отметил, что бессмысленно рассчитывать на то, что юго-восток вновь станет частью Украины.

«Не будет воссоединения, и быть не может. Это рана, которая очень долга будет кровоточить, и после навсегда останется рубец, — говорит Милонов. — Украинские власти перешли Рубикон. Даже если Киев попытается насильно вернуть три миллиона человек, это не получится. Все находятся на территории России. И никто ее ради Украины не покинет. Сейчас, я считаю, власти должны не возвращать людей, а, наконец, понять, что нужно освободить страну от своей собственной оккупации. Особенно это касается президента Порошенко. Только в этом случае у страны появится шанс. Я уверен, большинство украинских граждан не разделяют русофобские идеи. Несмотря на то, какая хунта находится у власти, дружба между народами есть. Замечу, что любые заявление украинской власти никак не должны приниматься в расчет. Это набор слов из уст сумасшедших. За ними ничего не стоит. От параноидального бреда заявления украинских властей ничем не отличаются. Их сторониться надо, как чумных. Это больные люди».

Как накануне заявил глава украинского МИД Павел Климкин, ситуацию в отношении тех, кто уехал жить в Россию, необходимо изменить. По словам министра, сейчас в РФ проживает каждый 12-й украинец. Киев уже разрабатывает шаги, чтобы вернуть их на родину.

По мнению Климкина, введение безвизового режима со странами Европы привело к тому, что люди стали возвращаться на Украину или переезжать в государства Евросоюза. Однако процесс, как заявляет глава внешнеполитического ведомства, проходит медленно.