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Стало известно, когда Улюкаева этапируют в колонию
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    Стало известно, когда Улюкаева этапируют в колонию

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    Стало известно, когда Улюкаева этапируют в колонию

    Москва, 24 апреля. Экс-министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева, приговоренного к восьмилетнему сроку тюрьмы, могут этапировать в колонию на будущей неделе, до майских праздников. Об этом во вторник сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

    «Улюкаева могут этапировать в самое ближайшее время. Фактически уже на следующей неделе. Это в интересах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Да и держать его в СИЗО на данный момент не целесообразно», — передает слова Мельникова РИА Новости.

    Собеседник напомнил, что апелляция завершилась, документы о вступлении приговора в силу уже должны быть в следственном изоляторе.

    «Поэтому уже наверняка начат процесс подготовки его к этапированию», — добавил Мельников.

    Он также считает, что для дальнейших судебных действий, скорее всего, Улюкаева не будут возить обратно в столицу, а будут прибегать к видеосвязи для экономии время и средств.

    Напомним, Московский городской суд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для бывшего министра экономического развития России Улюкаева, но смягчил наказание, разрешив работать чиновником после освобождения.

    Автор: Дана Балан
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