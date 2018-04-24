Не рефлекторно, а системно: в Совфеде оценили идею уголовного наказания за соблюдение санкций США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил введения уголовного наказания за исполнение введенных США ограничительных мер на территории России. По мнению Андрея Климова, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, в первую очередь в российском законодательстве надо прописать, что считать санкциями.

«Меры воздействия на тех, кто поддерживает любые антироссийские мероприятия, они должны быть. Какими — это надо обсуждать, поскольку есть административная ответственность, есть уголовная… Но я считаю, что мы и так слабо пользуемся тем, что есть, потому что наше законодательство позволяет в судах оспаривать решения, которые приняты против России и ее граждан. В нашей Конституции сказано, что закон равен для всех, и это относится, в том числе, и к тем, кто находится за пределами нашей Российской Федерации», — отметил сенатор Андрей Климов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий напомнил, что возглавляемая им временная комиссия Совфеда РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России ранее рекомендовала ввести в российское законодательство положение о том, что с государствами, с территории которых происходит вмешательство в дела России, у нас должны быть особые отношения.

«Санкции, кстати говоря, — это одна из разновидностей вмешательства в суверенные дела, — отметил Андрей Климов. — Кроме того, мы предлагали законодательно утвердить понятие «нежелательная деятельность» по аналогии с понятием «нежелательные организации», связь с которыми влечет за собой уголовное наказание».

При этом зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента выступает против того, чтобы российское законодательство «излишне утяжелялось и запутывалось».

«Мы должны иметь понятный инструментарий, который можно было бы активно использовать в подобных случаях. И тут есть один непростой момент, который моим коллегам из Госдумы предстоит серьезно проработать. Это вопрос, что считать санкциями. На первый взгляд, ответ простой, но если вы вдумаетесь, то тут много чего будет всплывать. Когда речь идет об уголовной ответственности, вопрос должен быть серьезно проработан, чтобы не было двусмысленностей. Но реагирование на тех, кто поощряет санкции против России и россиян на нашей же территории, должно быть, без всякого сомнения, и должно регулироваться законом, а не какими-то понятиями и традициями», — считает Андрей Климов.

Российский сенатор подчеркнул, что «действовать надо не рефлекторно, а последовательно, рационально и системно», когда речь идет о вмешательстве во внутренние дела России и поощрении антироссийских мер.

Ранее стало известно, что Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за исполнение американских санкций против России на ее же территории. Наказание будет предусмотрено как для физических лиц, так и для юридических, пишет «Газета.ru».