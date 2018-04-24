Четыре силовика погибли при столкновении с талибами на востоке Афганистана

Кабул, 24 апреля. Четыре сотрудника полиции Афганистана погибли, трое получили ранения в результате столкновений с боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в России) на КПП в восточной провинции Газни, сообщил представитель местной администрации.

Боевики напали на контрольно-пропускной пункт в районе Джагату ранним утром 24 апреля. Как сообщил официальный представитель администрации провинции Газни Арефа Нури, в результате перестрелки были ликвидированы шесть талибов, двое получили ранения.

Напомним, что в октябре в Афганистане пройдут парламентские выборы и в окружные советы, регистрация избирателей началась 14 апреля, передает «Синьхуа». Президент Ашраф Гани предложил боевикам «Талибан» вернуться к мирному разрешению конфликтов и представить движение как политическую партию. Талибы отказались принимать участие в выборах в парламент.

1 Организация запрещена на территории РФ.