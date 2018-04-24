Эксперт жестко раскритиковал G7 за желание ужесточить антироссийские санкции
Министерство иностранных дел Канады в своем Twitter заявило, что страны G7 будут продолжать санкционную политику в отношении Российской Федерации «из-за ее действий на территории Украины». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Министр (иностранных дел Канады — Прим. ФАН) Христя Фриланд и главы МИД G7 снова подтвердили наше общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в том числе территориальному суверенитету. Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями на Украине, будут продолжаться», — говорится в тексте сообщения.
Как ранее сообщила «Газета.ru», глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону.
Тема для обсуждения
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН заметил, что складывается такое ощущение, что министры иностранных дел «Большой семерки» в Торното с большим трудом нашли тему для обсуждения. Они встретились, как было ранее запланировано, а актуальной повестки дня нет.
«И тут вдруг кто-то сказал: «Ребята, есть же Россия!» «А что Россия?» — спросил кто-нибудь. «Да у них там что-то с Украиной не то, давайте об этом поговорим, все равно больше ничего не придумаем», — настаивал первый. В пользу того, что именно так и было, говорит тот факт, что встречались главы внешнеполитических ведомств, а не руководители государств. Министры иностранных дел не могут вводить санкции, они не вправе принимать решения политического характера, их работа — только доносить до мирового сообщества позицию своих руководителей. Встречи глав МИД проводятся для того, чтобы обсудить общие контуры политики, а в случае «Большой семерки» — продемонстрировать окружающему миру единство взглядов разных государств. И вот мы видим вполне туманные формулировки вроде «могут быть введены санкции», — пояснил Андрей Иванов
По мнению эксперта, если воспринимать совместное сообщение по итогам встречи всерьез, то можно сделать всего один вывод: Россия вообще не должна надеяться, что санкции когда-нибудь отменят. Если санкции стали для ответственных лиц западного мира просто поводом поболтать, если ограничения вводятся уже без всякого значимого повода, то можно ли рассчитывать на снятие ограничений?
«У нас в стране любят обсуждать гипотетические возможности снятия санкций. Но кто сейчас сможет перечислить все ограничения, которые были наложены на нас разными институциями за последние четыре года? G-7 думает о своих санкциях, есть санкции США, есть ЕС. Есть ограничения по сотрудничеству с оборонными компаниями, есть списки лиц. Есть те, которые были введены в связи с Крымом, а есть те, что связаны с Донбассом, есть и вовсе «список Магнитского». Можно ли избавиться от них всех, когда они вводятся так легко? Это можно сравнить с тем, что вы пытаетесь кропотливо выводить с ковра каждое пятнышко, а в этот момент толпа пьяных хулиганов продолжает проливать на пол кетчуп, майонез, гадить под себя. Так что на все эти заявления просто не стоит обращать внимания, это ниже нашего достоинства. Ах, вы там что-то опять про санкции? Что ж, безумные и будут повторять под нос одно и то же. Глаза горят, волосы встрепаны, а смысла нет», — резюмировал Андрей Иванов.