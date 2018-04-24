Эксперт жестко раскритиковал G7 за желание ужесточить антироссийские санкции

Министерство иностранных дел Канады в своем Twitter заявило, что страны G7 будут продолжать санкционную политику в отношении Российской Федерации «из-за ее действий на территории Украины». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Министр (иностранных дел Канады — Прим. ФАН) Христя Фриланд и главы МИД G7 снова подтвердили наше общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в том числе территориальному суверенитету. Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями на Украине, будут продолжаться», — говорится в тексте сообщения.

Как ранее сообщила «Газета.ru», глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону.

Тема для обсуждения

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН заметил, что складывается такое ощущение, что министры иностранных дел «Большой семерки» в Торното с большим трудом нашли тему для обсуждения. Они встретились, как было ранее запланировано, а актуальной повестки дня нет.

«И тут вдруг кто-то сказал: «Ребята, есть же Россия!» «А что Россия?» — спросил кто-нибудь. «Да у них там что-то с Украиной не то, давайте об этом поговорим, все равно больше ничего не придумаем», — настаивал первый. В пользу того, что именно так и было, говорит тот факт, что встречались главы внешнеполитических ведомств, а не руководители государств. Министры иностранных дел не могут вводить санкции, они не вправе принимать решения политического характера, их работа — только доносить до мирового сообщества позицию своих руководителей. Встречи глав МИД проводятся для того, чтобы обсудить общие контуры политики, а в случае «Большой семерки» — продемонстрировать окружающему миру единство взглядов разных государств. И вот мы видим вполне туманные формулировки вроде «могут быть введены санкции», — пояснил Андрей Иванов

По мнению эксперта, если воспринимать совместное сообщение по итогам встречи всерьез, то можно сделать всего один вывод: Россия вообще не должна надеяться, что санкции когда-нибудь отменят. Если санкции стали для ответственных лиц западного мира просто поводом поболтать, если ограничения вводятся уже без всякого значимого повода, то можно ли рассчитывать на снятие ограничений?