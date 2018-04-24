СК России возбудил два уголовных дела после обстрелов ВСУ в Донбассе
Москва, 24 апреля. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими гражданского населения. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.
Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, 9 апреля нынешнего года военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территории между контрольно-пропускным пунктом (КПП) Донецкой народной республики «Александровка» и КПП, находящимся под контролем Киева, расположенным в районе населенного пункта Марьинка.
В результате обстрела со стороны киевских солдат пострадали трое мирных жителей — две женщины и один мужчина, которые пытались попасть на территорию ДНР.
Кроме того, 22 апреля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, в городе Докучаевске и населенном пункте Зайцево. В результате атаки мирный житель получил ранения, еще один погиб.
«Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны», — подчеркнула представитель ведомства.
На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступлений, а также лиц, которые причастны к ним.