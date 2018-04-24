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Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка
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    Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка

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    Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка

    Москва, 24 апреля. В России 26 населенных пунктов отрезаны паводковыми водами на территории шести регионов трех федеральных округов страны. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

    Отмечается, что были подтоплены мосты и участки автодорог. При этом оказались отрезанными 26 населенных пунктов. Они находятся в Курганской, Нижегородской, Рязанской, Свердловской, Ярославской и Костромской областях. К пострадавшим населенным пунктам организованы 13 лодочных переправ.

    Как добавили в ведомстве, жизнедеятельность населения не нарушена. К ликвидации последствий подтопления привлечены 1,7 тысячи человек и 590 единиц техники, в том числе 81 плавучее средство.

    Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка

    Автор: Анна Иванова
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