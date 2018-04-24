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Запрет на ввоз товаров из США не должен касаться жизненно важных лекарств – Совфед РФ
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    Запрет на ввоз товаров из США не должен касаться жизненно важных лекарств – Совфед РФ

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    Запрет на ввоз товаров из США не должен касаться жизненно важных лекарств – Совфед РФ

    Москва, 24 апреля. Запрет на ввоз товаров в Россию из США не должен касаться жизненно важных лекарств и медикаментов «адекватной стоимости».

    Об этом говорится в отзыве комитета Совета Федерации по конституционному законодательству на законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции Вашингтона.

    «Предусмотренные законопроектом меры в части запрета и ограничения ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, не должны ограничивать доступ на российский рынок лекарственных препаратов адекватной стоимости, исходя из их важности для жизни и здоровья граждан, иных конституционно значимых публичных интересов», — уточняется в документе.

    Напомним, законопроект об ответных мерах на новые антироссийские санкции США был внесен в Госдуму 13 апреля. Согласно документу, правительство РФ по решению президента страны может ввести 16 различных ответных мер. В частности, оно может ограничить или запретить ввоз в Россию ряда американских товаров, запретить вывоз из РФ редких металлов, приостановить сотрудничество с США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

    В апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

    Автор: Василий Котов
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