Сан-Диего, 24 апреля. Исследователи из американского института генетических исследований Салка в Калифорнии успешно пересадили клетки человеческого мозга подопытным мышам, добившись развития пересаженных клеток. К мозгу мышей были пересажены небольшие объемы клеток человеческого мозга, «объемом в чечевичное зерно», однако это не оказало заметного влияния на поведение грызунов.

Как отмечает «Ридус», пересаженные органоиды успешно развивались в мозгу крысу в течение 233 дней, в итоге сформировав форму и структуру, напоминающую мозг новорожденного человека — однако непохоже было, чтобы это оказало влияние на поведение мышей, несмотря на то, что новые структуры стали компонентами их мозга.

В дальнейшем ученые надеются использовать полученный опыт для выращивания клеток, которые будут имплантироваться людям при лечении различных заболеваний. Исследователи из института Салка, как сообщает Infox.ru, уверены, что новая технология позволит произвести революцию в имплатнационной медицине.