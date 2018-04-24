Меню
Технологии
Биологи вживили мышам маленький человеческий мозг
Политика
Хантсман рассказал о желании Трампа лично взаимодействовать с Путиным
Следующая новость
Загрузка...

    Биологи вживили мышам маленький человеческий мозг

    213

    Биологи вживили мышам маленький человеческий мозг

    Сан-Диего, 24 апреля.  Исследователи из американского института генетических исследований Салка в Калифорнии успешно пересадили клетки человеческого мозга подопытным мышам, добившись развития пересаженных клеток. К мозгу мышей были пересажены небольшие объемы клеток человеческого мозга, «объемом в чечевичное зерно», однако это не оказало заметного влияния на поведение грызунов.

    Как отмечает «Ридус», пересаженные органоиды успешно развивались в мозгу крысу в течение 233 дней, в итоге сформировав форму и структуру, напоминающую мозг новорожденного человека — однако непохоже было, чтобы это оказало влияние на поведение мышей, несмотря на то, что новые структуры стали компонентами их мозга.

    Биологи вживили мышам маленький человеческий мозг

    В дальнейшем ученые надеются использовать полученный опыт для выращивания клеток, которые будут имплантироваться людям при лечении различных заболеваний. Исследователи из института Салка, как сообщает Infox.ru, уверены, что новая технология позволит произвести революцию в имплатнационной медицине.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    750
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    776
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    1001
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3857