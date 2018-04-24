Киев, 24 апреля. Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков выступил на пресс-конференции в Киеве. Он заявил, что представители украинской власти после каждого громкого убийства обещают раскрыть его, а спустя время дело оказывается под сукном.

По словам Разумкова, представители украинской власти после каждого убийства заявляют, что в ближайшем будущем дело будет раскрыто со стопроцентной гарантией. Но потом власти скрывают нераскрытые дела об убийствах. Дмитрий Разумков подчеркнул, что спустя время «оно[дело] оказывается под сукном».