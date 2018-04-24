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Украина
«Под сукном»: на Украине рассказали, как власти скрывают нераскрытые дела об убийствах
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    «Под сукном»: на Украине рассказали, как власти скрывают нераскрытые дела об убийствах

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    «Под сукном»: на Украине рассказали, как власти скрывают нераскрытые дела об убийствах

    Киев, 24 апреля. Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков выступил на пресс-конференции в Киеве. Он заявил, что представители украинской власти после каждого громкого убийства обещают раскрыть его, а спустя время дело оказывается под сукном.

    По словам Разумкова, представители украинской власти после каждого убийства заявляют, что в ближайшем будущем дело будет раскрыто со стопроцентной гарантией. Но потом власти скрывают нераскрытые дела об убийствах. Дмитрий Разумков подчеркнул, что спустя время «оно[дело] оказывается под сукном».

    «Иногда, даже непонятно, почему это происходит», — резюмировал Разумков.

    Автор: Дарья Смолина
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