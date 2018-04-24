Донбасс: ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, 24 апреля. Киевские силовики 25 раз нарушили режим перемирия в Донбассе за прошедший понедельник. Об этом во вторник сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За прошедшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило 25 раз», — отметил представитель республики в СЦКК.

Собеседник добавил, что киевские солдаты выпустили порядка 190 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы разного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли районы населенных пунктов ЛНР.

Напомним, власти Украины весной 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.