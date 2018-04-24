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Планировавшего отправиться в Сирию пропагандиста ИГ задержали в Испании
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    Планировавшего отправиться в Сирию пропагандиста ИГ задержали в Испании

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    Планировавшего отправиться в Сирию пропагандиста ИГ задержали в Испании

    Мадрид, 24 апреля. Правоохранительные органы Испании задержали 24-летнего уроженца Марокко за пропаганду идей ИГ1 (группировка запрещена в России), говорится в релизе, опубликованном на сайте испанского силового ведомства.

    Пропагандиста ИГ задержали 24 апреля в муниципалитете Андоайн, входящем в провинцию Гипускоа. Как отмечается на сайте МВД, задержанный родился в Марокко, а проживал в Испании. Он создавал профили в соцсетях для распространения экстремистских материалов, связанных с деятельностью террористов.

    Известно, что задержанный планировал отправиться в зону конфликта в Сирии, чтобы воевать на стороне ИГИЛ1. Напомним, что с лета 2015 года силовики Испании задержали более двухсот человек по подозрению в терроризме или в пособничестве боевикам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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