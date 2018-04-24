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Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземное море
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    Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземное море

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    Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземное море

    Севастополь, 24 апреля. Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземное море, говорится в сообщении отдела информобеспечения ЧФ РФ.

    Корабельные группировки ЧФ России в составе фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый» проводят учения в дальней зоне. Маневры начались в соответствии с планом боевой подготовки. 

    Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей отработают алгоритм ведения боя, отражение атаки условного противника, а также нанесение ударов по целям на берегу. Моряки отработают маневры по оказанию помощи потерпевшему повреждения кораблю. 

    Автор: Ирина Селезнева
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