Севастополь, 24 апреля. Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземное море, говорится в сообщении отдела информобеспечения ЧФ РФ.

Корабельные группировки ЧФ России в составе фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый» проводят учения в дальней зоне. Маневры начались в соответствии с планом боевой подготовки.

Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей отработают алгоритм ведения боя, отражение атаки условного противника, а также нанесение ударов по целям на берегу. Моряки отработают маневры по оказанию помощи потерпевшему повреждения кораблю.