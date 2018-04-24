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Ученые выяснили, почему люди плачут
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    Ученые выяснили, почему люди плачут

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    Ученые выяснили, почему люди плачут

    Амстердам, 24 апреля. Ученые выяснили, почему люди плачут. Они напомнили, что в основном люди плачут от грусти, боли и других сложных эмоций. Как считают специалисты, слезы помогают людям выразить эмоции, которые словами они выразить не могут.

    По словам экспертов, плач помогает человеку сообщить то, что он чувствует, когда он не может объяснить это иным способом. Ученые Тилбургского Университета в Нидердландах исследовали цель плача. Они сосредоточились на внутриличностных и межличностных функциях.  В ходе наблюдения специалисты пришли к выводу, что плач – не что иное, как форма невербальной социальной коммуникации.

    Как пишет Planet Today, он направлен на выявление дискомфорта, необходимости помощи и социальной поддержки со стороны других. При этом эффект от слез может варьироваться в зависимости от разных факторов. К примеру, слезы в интимной обстановке будут воспринимать сочувственно, а на работе – нет.

    Ученые выяснили, почему люди плачут

    Автор: Анна Иванова
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