Сирия, 24 апреля. ССА** оставила жителей западной части провинции Даръа без электроснабжения. Террористы ИГ1 казнили трех своих боевиков за попытку бегства в Дейр-эз-Зоре. САА призывает ИГИЛовцев к югу от Дамаска сдать занимаемые позиции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА на севере провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции ИГ к югу от Дамаска; сбросили листовки на юге от столицы с призывом к боевикам сдаться; продвинулись на юге провинции Хама.

Сирийская свободная армия** (ССА): повредила опоры ЛЭП на западе провинции Даръа; ведет бои с ИГ в юго-западной части Даръа.

«Исламское государство»1: казнило трех своих террористов за попытку покинуть ряды группировки в провинции Дейр-эз-Зор.

«Джебхат Тахрир Сурия»: отбила у «Ан-Нусры»*** населенный пункт Орм Аль-Кубра на западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в ходе столкновений с САА в северной части Хомса; обстреляла электростанцию Аз-Зара на юге Хамы; подверглась ударам САА на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al Masdar News опубликовало видеозапись, на которой запечатлен интенсивный обстрел военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) военных объектов «Исламского государства» к югу от Дамаска. Правительственные силы одновременно ведут огонь из минометов и ракетных установок, а также используют танки Т-55 и Т-72. Кроме того, поддержку силам САР оказывают сирийские ВВС. Напомним, вооруженные стычки отмечаются в районе Хаджар Аль-Асвад и вблизи лагеря «Аль-Ярмук». Между тем на юг Дамаска прибыли бойцы элитного подразделения САА «Тигры», которые ранее вели бои с исламистами вооруженной оппозиции в горах Восточного Каламуна. Ожидается, что в ближайшие 48 часов силы «Тигров» начнут штурмовать «Аль-Ярмук», продвигаясь одновременно с нескольких направлений.

Как передает новостной портал Al Manar News, военнослужащие САР сбросили с вертолетов листовки с призывом к боевикам сдать занимаемые позиции и сложить оружие. Напомним, ранее ИГИЛовцы уже согласились принять условия мирного соглашения с властями САР, однако позднее отказались его исполнять.

Провинция Алеппо

В западной части провинции Алеппо не прекращаются боестолкновения между силами альянса «Джебхат Тахрир Сурия» и боевиками коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». По информации новостного агентства Al Manar News, исламисты «Тахрир Сурии» продолжили развивать наступление на позиции «Джебхат Ан-Нусры»1 и захватили населенный пункт Орм Аль-Кубра. Напомним, накануне под контроль «Тахрир Сурии» также перешли деревни Блинта, Аль-Хабата, Ас-Садия и Джамият Ас-Садия. Однако во время противостояния обе стороны понесли потери в живой силе.

Провинция Хомс

На севере Хомса продолжается военная операция Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (NRVR11), сирийские военные самолеты ударили по укреплениям исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в окрестностях населенных пунктов Салим и Аль-Хамрат. В то же время не утихают ожесточенные бои на линии соприкосновения сил противоборствующих сторон. Согласно сведениям информационного портала Al Manar News, за последние сутки в ходе столкновений были убиты по меньшей мере четыре радикала «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о вооруженном конфликте, произошедшем в рядах подпольно действующих групп «Исламского государства». Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что террористы казнили трех своих радикалов за то, что последние попытались покинуть террористическую группировку. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Кушам юго-восточнее административного центра региона. Напомним, несмотря на то, что ИГИЛ1 как квазиобразование было уничтожено силами САР при поддержке ВКС РФ еще в конце прошлого года, в пустынных районах провинции все еще присутствуют «спящие ячейки» формирования.

Провинция Даръа

Исламисты антиправительственных формирований, действующих в западной части Даръа, возобновили обстрелы территорий, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА). Как передает информагентство Al Manar News, боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли линии электропередач в районе города Даиль к северу от столицы региона. В результате ракетных ударов были повреждены опоры ЛЭП, в силу чего большинство населенных пунктов на западе провинции остались без электричества.

Между тем в юго-западной части Даръа вновь разворачиваются бои между террористами подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и отрядами «Свободной армии». Столкновения отмечаются недалеко от городов Хейт, Аль-Баккар и Нава, передают военные источники AMN.

Провинция Хама

Продолжаются ожесточенные перестрелки между отрядами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и правительственной армией. Исламисты в очередной раз открыли огонь по электростанции Аз-Зара к югу от столицы провинции. Об этом сообщает Twitter-канал (ryad_ser). Ответным ударам артиллерии САР подверглись многочисленные опорные пункты джихадистов к западу от города Саламия. Тот же военный источник сообщает о том, что правительственным подразделениям удалось захватить несколько высот, а также ферму Аль-Хаек. Инженерные части САА уже начали разминирование освобожденных районов.

Между тем на севере Хамы столкновения между противниками отмечаются в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр-Зета и Аз-Закат. Как передает агентство новостей Al Masdar News, прикрытие с воздуха Сирийской арабской армии (САА) обеспечивают российские военные самолеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)