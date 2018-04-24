Киев, 24 апреля. Российским судам могут запретить заходить во внутренние воды Украины. С таким предложением выступило украинское министерство инфраструктуры.

«Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам», — заявил замглавы ведомства Юрий Лавренюк.

Он добавил, что Мининфраструктуры уже направило соответствующую просьбу Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также, по словам Лавренюка, ведомство намерено препятствовать якобы «несанкционированным» посещениям судами портов Крыма.

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», также обвинив экипаж в якобы «нарушении порядка въезда» в Крым. В настоящее время российским морякам грозят штрафом за попытку покинуть Украину. Вернуться в Крым смогли только практикант и повар судна.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение республики в РФ. Однако Киев результаты народного волеизъявления не признает и считает полуостров своей территорией.