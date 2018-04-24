Меню
Украина
Киев хочет запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины
Украина
Порошенко обвинили в попытках использовать церковь для повышения рейтинга
Следующая новость
Загрузка...

    Киев хочет запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины

    4123

    Киев хочет запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины

    Киев, 24 апреля. Российским судам могут запретить заходить во внутренние воды Украины. С таким предложением выступило украинское министерство инфраструктуры.

    «Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам», — заявил замглавы ведомства Юрий Лавренюк.

    Он добавил, что Мининфраструктуры уже направило соответствующую просьбу Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также, по словам Лавренюка, ведомство намерено препятствовать якобы «несанкционированным» посещениям судами портов Крыма.

    Киев хочет запретить российским судам заходить во внутренние воды Украины

    Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», также обвинив экипаж в якобы «нарушении порядка въезда» в Крым. В настоящее время российским морякам грозят штрафом за попытку покинуть Украину. Вернуться в Крым смогли только практикант и повар судна.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение республики в РФ. Однако Киев результаты народного волеизъявления не признает и считает полуостров своей территорией.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    750
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    776
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    1001
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3857