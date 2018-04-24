Еврокомиссия расследует сделку Apple по покупке Shazam
Брюссель, 24 апреля. Европейская комиссия (ЕК) инициировала расследование по поводу сделки по покупке американской корпорацией Apple популярного музыкального приложения Shazam. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ЕК.
«Еврокомиссия открывает углубленное расследование вероятной покупки», — следует из релиза, в котором отмечается, что ЕК боится, что данная сделка может уменьшить для пользователей выбор музыкальных сервисов.
Ранее ЕК приняла запросы из Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства Европейского союза (ЕС) по слияниям предложенную покупку Shazam корпорацией Apple.
Напомним, в конце прошлого года американская фирма Apple подтвердила покупку Shazam. С момента запуска App Store, Shazam постоянно входил в верхушки рейтингов приложений для операционной системы iOS. Shazam используется для распознавания песен в момент их воспроизведения на мобильных устройствах и компьютерах.