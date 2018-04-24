Меню
Технологии
Еврокомиссия расследует сделку Apple по покупке Shazam
Украина
Порошенко обвинили в попытках использовать церковь для повышения рейтинга
Следующая новость
Загрузка...

    Еврокомиссия расследует сделку Apple по покупке Shazam

    37

    Еврокомиссия расследует сделку Apple по покупке Shazam

    Брюссель, 24 апреля. Европейская комиссия (ЕК) инициировала расследование по поводу сделки по покупке американской корпорацией Apple популярного музыкального приложения Shazam. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ЕК.

    «Еврокомиссия открывает углубленное расследование вероятной покупки», — следует из релиза, в котором отмечается, что ЕК боится, что данная сделка может уменьшить для пользователей выбор музыкальных сервисов.

    Ранее ЕК приняла запросы из Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства Европейского союза (ЕС) по слияниям предложенную покупку Shazam корпорацией Apple.

    Напомним, в конце прошлого года американская фирма Apple подтвердила покупку Shazam. С момента запуска App Store, Shazam постоянно входил в верхушки рейтингов приложений для операционной системы iOS. Shazam используется для распознавания песен в момент их воспроизведения на мобильных устройствах и компьютерах.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    750
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    776
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    1001
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3857