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Более 100 стран примут участие во встрече по нацбезопасности в Сочи
Россия
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    Более 100 стран примут участие во встрече по нацбезопасности в Сочи

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    Более 100 стран примут участие во встрече по нацбезопасности в Сочи

    Москва, 24 апреля. В IX Международной встрече по национальной безопасности в Сочи 25 и 26 апреля примут участие более 100 стран, сообщает во вторник пресс-служба Совбеза РФ.

    «Более 100 государств подтвердили свое участие в IX Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 25–26 апреля», — говорится в сообщении.

    На встречу в Сочи прибудут секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.

    Россию на мероприятии будет представлять секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Как ранее сообщала пресс-служба российского ведомства, в рамках встречи Патрушев проведет более 40 двусторонних переговоров.

    Автор: Василий Котов
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