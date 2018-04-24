Более 100 стран примут участие во встрече по нацбезопасности в Сочи

Москва, 24 апреля. В IX Международной встрече по национальной безопасности в Сочи 25 и 26 апреля примут участие более 100 стран, сообщает во вторник пресс-служба Совбеза РФ.

«Более 100 государств подтвердили свое участие в IX Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 25–26 апреля», — говорится в сообщении.

На встречу в Сочи прибудут секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.

Россию на мероприятии будет представлять секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Как ранее сообщала пресс-служба российского ведомства, в рамках встречи Патрушев проведет более 40 двусторонних переговоров.