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Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США
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    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

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    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Москва, 24 апреля. До конца весенней сессии Госдума РФ может принять законопроект, которым будет установлено административное и уголовное наказание для компаний, выполняющих требования антироссийских санкций США на территории России. За такой законопроект, в частности, ранее высказывался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России», — приводит РИА Новости слова первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    По мнению депутатов, санкции со стороны США являются формой преступной деятельности, и «никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции», приводит слова Исаева «АиФ».

    Как отметил депутат, уголовная ответственность за соблюдение требований США будет, вероятнее всего, введена только для физических лиц.

    «В отношении компаний введение уголовной ответственности невозможно, и может быть введена административная ответственность, то есть могут быть установлены штрафы, достаточно высокие», — передает слова депутата телеканал «Подмосковье 360°».

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Напомним, ранее «Газета.ru» писала о том, что подготовка нового раунда российских контрсанкций началась после того, как в санкционный список США попала компания «Русал» и российский бизнесмен Олег Дерипаска — эти санкции стали самыми чувствительными для российской экономики за долгое время.

    Автор: Валентин Меликов
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