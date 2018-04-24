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Внедорожник УАЗ «Патриот» оснастили турбокомпрессором
Россия
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    Внедорожник УАЗ «Патриот» оснастили турбокомпрессором

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    Внедорожник УАЗ «Патриот» оснастили турбокомпрессором

    Москва, 24 апреля. Внедорожник УАЗ «Патриот» оснастили турбокомпрессором. Благодаря ему автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 10 секунд.

    Турбокомплект для внедорожника разработала компания «ТД-Моторс». Мощность двигателя «патриота», оснащенного турбокомпрессором, увеличивается со 135 лошадиных сил до 200. Как передает издание «За рулем», в настоящее время специалисты разрабатывают пакет, который сможет увеличить мощность внедорожника до 230 лошадиных сил.

    Улучшающий динамику «Патриота» пакет стоит 100 тысяч рублей. Ранее компания «ТД-Моторс» также разработала автоматическую коробку передач для автомобилей УАЗ.

    Ранее, как сообщало URA.RU, УАЗ «Патриот» вошел в число лучших бюджетных автомобилей для дачников.

    Автор: Василий Котов
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