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ФСБ нашла взрывчатку на месте взрыва в жилом доме в Чите
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    ФСБ нашла взрывчатку на месте взрыва в жилом доме в Чите

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    ФСБ нашла взрывчатку на месте взрыва в жилом доме в Чите

    Чита, 24 апреля. Взрывчатое вещество было найдено на месте взрыва в жилом доме в Чите, оно может быть связано с преступлением в отрасли недропользования. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

    Согласно информации ведомства, на месте инцидента была найдена взрывчатка, хранение которой может быть связано с совершением уголовного преступления в сфере недропользования, передает РИА Новости.

    В ведомстве уточнили, что опасности жизни и здоровью людей нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает «ФедералПресс».

    По неподтвержденным данным, речь может идти о производстве взрывчатки для незаконной добычи золота.

    Напомним, в минувший понедельник МВД сообщило, что вечером в жилом двухэтажном доме в Чите произошло возгорание воздушно-газовой смеси в результате идущего в помещении ремонта.

    Автор: Дана Балан
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