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Ученые смоделировали расширение Вселенной в лабораторных условиях
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    Ученые смоделировали расширение Вселенной в лабораторных условиях

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    Ученые смоделировали расширение Вселенной в лабораторных условиях

    Балтимор, 24 апреля. Исследователи из Университета Мэриленда смогли смоделировать инфляционное расширение Вселенной — сверхбыстрое увеличение ее размеров на ранней стадии эволюции Вселенной — при помощи бозе-конденсата атомов натрия-23, охлажденных до температуры в минус 223 градуса. 

    В ходе эксперимента группе физиков под руководством Гретхен Кэмпбелл удалось сформировать из переохлажденных атомов натрия кольцо. При этом конденсат Бозе-Эйнштейна — вещество в сверхохлажденном состоянии — имитировал вакуум для квазичастиц фононов. При этом скорость звука в данных условиях имитировала скорость света — то есть максимальную скорость взаимодействия в полученной среде.

    Как сообщает «ФедералПресс», создав кольцо, расширяющееся со скоростью 1,3 скорости звука ученые смогли пронаблюдать целый ряд эффектов, которые, по предсказаниям теории, должны были наблюдаться при инфляционном расширении Вселенной — в том числе имитацию «красного смещения» и «хаббловского трения». При этом, как и предсказывает теория, в ходе «инфляционного расширения» в кольце бозонов возникли эффекты неоднородности, схожие с наблюдаемыми эффектами неоднородности реликового излучения Вселенной.

    Ученые смоделировали расширение Вселенной в лабораторных условиях

    Автор: Валентин Меликов
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