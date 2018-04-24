Балтимор, 24 апреля. Исследователи из Университета Мэриленда смогли смоделировать инфляционное расширение Вселенной — сверхбыстрое увеличение ее размеров на ранней стадии эволюции Вселенной — при помощи бозе-конденсата атомов натрия-23, охлажденных до температуры в минус 223 градуса.

В ходе эксперимента группе физиков под руководством Гретхен Кэмпбелл удалось сформировать из переохлажденных атомов натрия кольцо. При этом конденсат Бозе-Эйнштейна — вещество в сверхохлажденном состоянии — имитировал вакуум для квазичастиц фононов. При этом скорость звука в данных условиях имитировала скорость света — то есть максимальную скорость взаимодействия в полученной среде.

Как сообщает «ФедералПресс», создав кольцо, расширяющееся со скоростью 1,3 скорости звука ученые смогли пронаблюдать целый ряд эффектов, которые, по предсказаниям теории, должны были наблюдаться при инфляционном расширении Вселенной — в том числе имитацию «красного смещения» и «хаббловского трения». При этом, как и предсказывает теория, в ходе «инфляционного расширения» в кольце бозонов возникли эффекты неоднородности, схожие с наблюдаемыми эффектами неоднородности реликового излучения Вселенной.