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Ученые выяснили, что современная походка человека развилась еще до появления рода Homo
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    Ученые выяснили, что современная походка человека развилась еще до появления рода Homo

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    Ученые выяснили, что современная походка человека развилась еще до появления рода Homo

    Москва, 24 апреля. Ученые на конференции Experimental Biology 2018 представили статью, в которой показал результаты своего исследования. Специалисты пришли к выводу, что современная человеческая походка появилась еще до возникновения рода Homo.

    Стоит отметить, что вопрос, когда именно появилось передвижение на двух ногах, вызывает споры у многих ученых. Одни считают, что гоминины ходили так же, как и современные люди, другие полагают, что у них была походка как у обезьян.

    Ученые Дэвид Рэйчлен из Университета Аризоны и Адам Гордон из Университета штата Нью-Йорк в Олбани изучили следы гоминин, которые были обнаружены в Африке в прошлом веке. Для того, чтобы определить, какая была все же походка у наших предков, попросили принять участие волонтеров. Волонтеры прошлись почти на прямых ногах и на согнутых. После чего был проведен анализ, полученных следов.

    Как выяснилось, предки человека, жившие 3,6 миллиона лет назад, ходили почти на прямых ногах, то есть так же, как и современные люди.

    Автор: Дарья Смолина
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