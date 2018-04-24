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Пентагон страдает раздвоением личности: эксперт прокомментировал ложь США о российской ПВО
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    Пентагон страдает раздвоением личности: эксперт прокомментировал ложь США о российской ПВО

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    Пентагон страдает раздвоением личности: эксперт прокомментировал ложь Пентагона о российской ПВО

    Авторитетное западное аналитические издание National Interest поймало министерство обороны Соединенных Штатов на откровенной лжи о российских системах ПВО. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Пентагон ставит под сомнение эффективность российских систем противовоздушной обороны», — именно так начинается передовая данного издания.

    Пентагон страдает раздвоением личности: эксперт прокомментировал ложь Пентагона о российской ПВО

    Газета уточняет, что заявления американских военных чиновников о якобы «неэффективности» российских систем противоздушной обороны С-300 и С-400 могут иметь цель. убедить Анкару, по оценке автора, «капризного союзника по НАТО», не покупать эти комплексы у Российской Федерации.

    «Однако заявления Пентагона ставят под сомнение то, почему Соединенные Штаты и их союзники инвестируют сотни миллиардов долларов в шпионские самолеты и скрытные крылатые ракеты большой дальности, если российское оружие «земля-воздух» полностью неэффективно», —  отмечает автор материала.

    «Аргумент, используемый для оправдания возмутительной стоимости невидимых самолетов, просто испаряется, поскольку угрозы ... от российских ПВО в таком случае не существует», — сообщает издание.

    Пентагон страдает раздвоением личности: эксперт прокомментировал ложь Пентагона о российской ПВО

    Напомним, в декабре 2017 года Анкара и Москва подписали соглашение о поставках на территорию Турции двух комплексов С-400. Это вызвало сильное возмущение в Белом доме, который пытался оказать серьезное давление на турецкую сторону в части отмены сделки. Она, по мнению Вашингтона, «противоречит американским стратегическим интересам».

    Западная пропаганда

    Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в вопросе отношения к российской ПВО Пентагон, как и вся западная пропаганда в отношении нашей страны, вынужден вести себя так, словно страдает раздвоением личности. При этом своих целей до этого времени американцы в отношении убеждения своей аудитории регулярно добивались.

    «Запад из раза в раз декларирует два противоречащих друг другу тезиса — о серьезнейшей опасности со стороны России и одновременно — о ее уязвимости. Так в Вашингтоне и Брюсселе пытаются обосновать необходимость противостоять Москве, уверяя при этом, что этот конфликт будет безопаснее, чем мирные отношения. Несмотря на совершенно бредовый характер подобной пропаганды, она вполне успешна и выполняет свою задачу, во многом благодаря монополии одной точки зрения в западных СМИ, которую они всеми силами стремятся сохранить. Именно этим объясняются гонения на ресурсы RT в разных странах», — пояснил Сергей Простаков.

    Пентагон страдает раздвоением личности: эксперт прокомментировал ложь Пентагона о российской ПВО

    По словам эксперта, на рынке вооружений американцы, желающие полного доминирования на нем, повторяют те же самые пропагандистские приемы. Для обоснования увеличения военного бюджета Пентагон может заявлять законодателям США о серьезной опасности российского оружия, а потенциальным покупателям — о его несовершенстве по сравнению с американским.

    «Между тем, в качестве последнего возникают обоснованные подозрения. Например, конкурентами российских комплексов ПВО являются системы Patriot. Это сейчас с небольшими модификациями те же самые образцы, что фактически провалились в борьбе с достаточно простыми для перехвата иракскими ракетами «Скад». И никакого сравнения американские комплексы с российскими выдержать в реальных условиях просто не могут», — добавил Сергей Простаков.

    Поэтому, отметил эксперт, не имея более конкурентоспособных образцов оружия, США лоббируют свою технику с помощью коррупционных схем и откровенно лживой пропаганды. Пока в Турции на них не ведутся и предпочитают обеспечить себя более надежным и совершенным оружием, чем американское.

    Автор: Илья Муромский
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