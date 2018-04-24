Пентагон страдает раздвоением личности: эксперт прокомментировал ложь США о российской ПВО

Авторитетное западное аналитические издание National Interest поймало министерство обороны Соединенных Штатов на откровенной лжи о российских системах ПВО. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Пентагон ставит под сомнение эффективность российских систем противовоздушной обороны», — именно так начинается передовая данного издания.

Газета уточняет, что заявления американских военных чиновников о якобы «неэффективности» российских систем противоздушной обороны С-300 и С-400 могут иметь цель. убедить Анкару, по оценке автора, «капризного союзника по НАТО», не покупать эти комплексы у Российской Федерации.

«Однако заявления Пентагона ставят под сомнение то, почему Соединенные Штаты и их союзники инвестируют сотни миллиардов долларов в шпионские самолеты и скрытные крылатые ракеты большой дальности, если российское оружие «земля-воздух» полностью неэффективно», — отмечает автор материала.

«Аргумент, используемый для оправдания возмутительной стоимости невидимых самолетов, просто испаряется, поскольку угрозы ... от российских ПВО в таком случае не существует», — сообщает издание.

Напомним, в декабре 2017 года Анкара и Москва подписали соглашение о поставках на территорию Турции двух комплексов С-400. Это вызвало сильное возмущение в Белом доме, который пытался оказать серьезное давление на турецкую сторону в части отмены сделки. Она, по мнению Вашингтона, «противоречит американским стратегическим интересам».

Западная пропаганда

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в вопросе отношения к российской ПВО Пентагон, как и вся западная пропаганда в отношении нашей страны, вынужден вести себя так, словно страдает раздвоением личности. При этом своих целей до этого времени американцы в отношении убеждения своей аудитории регулярно добивались.

«Запад из раза в раз декларирует два противоречащих друг другу тезиса — о серьезнейшей опасности со стороны России и одновременно — о ее уязвимости. Так в Вашингтоне и Брюсселе пытаются обосновать необходимость противостоять Москве, уверяя при этом, что этот конфликт будет безопаснее, чем мирные отношения. Несмотря на совершенно бредовый характер подобной пропаганды, она вполне успешна и выполняет свою задачу, во многом благодаря монополии одной точки зрения в западных СМИ, которую они всеми силами стремятся сохранить. Именно этим объясняются гонения на ресурсы RT в разных странах», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, на рынке вооружений американцы, желающие полного доминирования на нем, повторяют те же самые пропагандистские приемы. Для обоснования увеличения военного бюджета Пентагон может заявлять законодателям США о серьезной опасности российского оружия, а потенциальным покупателям — о его несовершенстве по сравнению с американским.

«Между тем, в качестве последнего возникают обоснованные подозрения. Например, конкурентами российских комплексов ПВО являются системы Patriot. Это сейчас с небольшими модификациями те же самые образцы, что фактически провалились в борьбе с достаточно простыми для перехвата иракскими ракетами «Скад». И никакого сравнения американские комплексы с российскими выдержать в реальных условиях просто не могут», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, не имея более конкурентоспособных образцов оружия, США лоббируют свою технику с помощью коррупционных схем и откровенно лживой пропаганды. Пока в Турции на них не ведутся и предпочитают обеспечить себя более надежным и совершенным оружием, чем американское.