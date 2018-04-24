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ГИБДД РФ планирует объединить «площадку» и «город» в один экзамен для водителей
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    ГИБДД РФ планирует объединить «площадку» и «город» в один экзамен для водителей

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    ГИБДД РФ планирует объединить «площадку» и «город» в один экзамен для водителей

    Москва, 24 апреля. Госавтоинспекция России намерена объединить две части практического экзамена на водительские права в одну. Об этом рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

    По его словам, два этапа экзамена будут объединены в одну проверку навыков вождения на площадке и в реальных условиях. Как пишет «Коммерсантъ», Черников уточнил, что в ведомстве готовят ряд поправок. Он напомнил, что сейчас практическая часть экзамена на вождение разбита на две части: площадка (автодром) и так называемый город.

    Глава ГИБДД уточнил, что в будущем две части будут объединены в одну. По словам Черникова, единый практический экзамен позволит оценить уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. При этом он подчеркнул, что речи о том, чтобы полностью исключить проверку навыков вождения на площадке, нет.

    ГИБДД РФ планирует объединить «площадку» и «город» в один экзамен для водителей

    Автор: Анна Иванова
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