На Украине продолжился суд по делу об убийстве оппозиционного журналиста Бузины

Киев, 24 апреля. Сегодня Шевченковский районный суд в Киеве продолжил предварительные судебные слушания по делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, который был известен своей резко критической позицией по отношению к нынешней киевской власти и положении дел на Украине в целом.

Напомним, Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве три года назад — предположительно, членами украинской радикальной националистической группировки — однако в его деле лишь недавно появились первые подозреваемые. Сегодня суду предстоит решить, можно ли приступать к рассмотрению дела по существу, или же следует отправить его на доследование. Во избежание провокаций со сторона радикалов, здание суда охраняется полицией и Нацгвардией Украины.

«Подготовительное судебное заседание объявлено продолженным», — объявил судья Евгений Сидоров.

Как сообщает РИА Новости, на подготовительном судебном заседании присутствуют двое подозреваемых по делу — националисты, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, Андрей Медведько и Денис Полищук, мать Олеся Бузины и адвокаты защиты.