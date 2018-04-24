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На Украине продолжился суд по делу об убийстве оппозиционного журналиста Бузины
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    На Украине продолжился суд по делу об убийстве оппозиционного журналиста Бузины

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    На Украине продолжился суд по делу об убийстве оппозиционного журналиста Бузины

    Киев, 24 апреля. Сегодня Шевченковский районный суд в Киеве продолжил предварительные судебные слушания по делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, который был известен своей резко критической позицией по отношению к нынешней киевской власти и положении дел на Украине в целом.

    Напомним, Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве три года назад — предположительно, членами украинской радикальной националистической группировки — однако в его деле лишь недавно появились первые подозреваемые. Сегодня суду предстоит решить, можно ли приступать к рассмотрению дела по существу, или же следует отправить его на доследование. Во избежание провокаций со сторона радикалов, здание суда охраняется полицией и Нацгвардией Украины.

    «Подготовительное судебное заседание объявлено продолженным», — объявил судья Евгений Сидоров.

    Как сообщает РИА Новости, на подготовительном судебном заседании присутствуют двое подозреваемых по делу — националисты, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, Андрей Медведько и Денис Полищук, мать Олеся Бузины и адвокаты защиты.

    На Украине продолжился суд по делу об убийстве оппозиционного журналиста Бузины

    Автор: Валентин Меликов
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