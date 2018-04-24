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Не нужны специалисты: Азаров назвал «деградацией» решение о ликвидации факультета авиации и космоса на Украине
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    Не нужны специалисты: Азаров назвал «деградацией» решение о ликвидации факультета авиации и космоса на Украине

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    Не нужны специалисты: Азаров назвал «деградацией» решение о ликвидации факультета авиации и космоса на Украине

    Москва, 24 апреля. Четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров отреагировал на решение ликвидировать единственный на Украине факультет авиационных и космических систем в Киевском политехническом институте, отметив, что об этом можно лишь сожалеть.

    «В Киевском политехническом институте ликвидировали «факультет авиационных и космических систем», который готовил специалистов ракетно-космической отрасли. Не нужны такие специалисты Украине. Деградация продолжается. И никому до этого нет никакого дела», — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

    Азаров добавил, что о таком решении можно только сожалеть.

    Напомним, ранее стало известно о расформировании факультета авиационных и космических систем в киевском вузе. Однако о причинах ликвидации факультета ничего не сообщалось.

    Как ранее сообщала «Газета.RU», глава Украины Петр Порошенко заявил, что страна достигла существенных успехов в деле освоения межзвездного пространства и является «космической державой».

    Автор: Дана Балан
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