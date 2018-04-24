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Макрон приехал в США для «откровенного диалога» по Сирии — госсекретарь Франции
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    Макрон приехал в США для «откровенного диалога» по Сирии — госсекретарь Франции

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    Макрон приехал в США для «откровенного диалога» по Сирии — госсекретарь Франции

    Париж, 24 апреля. Франция ждет откровенного франко-американского диалога о ситуации в Сирии во время визита лидера страны Эммануэля Макрона в Вашингтон, заявил госсекретарь, официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво.

    Гриво подчеркнул, что Париж считает визит Макрона в США «очень важным». Французский лидер намерен обсудить в Вашингтоне ряд актуальных тем.

    «Надеемся на откровенный франко-американский диалог по таким вопросам, как сирийский кризис, договор по ядерной программе с Ираном, ситуация на Корейском полуострове и, конечно же, торговые отношения», — приводят зарубежные СМИ слова французского госсекретаря.

    Гриво отметил, что в этой беседе не будет «победивших или проигравших», однако «каждая из сторон защищает свои интересы».

    Макрон приехал в США для «откровенного диалога» по Сирии — госсекретарь Франции

    Автор: Катерина Тимошенская
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