Париж, 24 апреля. Франция ждет откровенного франко-американского диалога о ситуации в Сирии во время визита лидера страны Эммануэля Макрона в Вашингтон, заявил госсекретарь, официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво.

Гриво подчеркнул, что Париж считает визит Макрона в США «очень важным». Французский лидер намерен обсудить в Вашингтоне ряд актуальных тем.

«Надеемся на откровенный франко-американский диалог по таким вопросам, как сирийский кризис, договор по ядерной программе с Ираном, ситуация на Корейском полуострове и, конечно же, торговые отношения», — приводят зарубежные СМИ слова французского госсекретаря.

Гриво отметил, что в этой беседе не будет «победивших или проигравших», однако «каждая из сторон защищает свои интересы».