Постпредство РФ при ОЗХО изучает полученные от Великобритании ответы по «делу Скрипаля»

Москва, 24 апреля. Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия(ОЗХО) получило ответы от Великобритании на вопросы по так называемому делу Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миссию.

Как стало известно, накануне постпредство России при ОЗХО получило ответы от Великобритании через Технический секретариат.

«В настоящее время мы изучаем полученные материалы», — заявил собеседник агентства.

Напомним, в марте в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России не было мотивов для отравления Сергея Скрипаля. Глава МИД подчеркнул, что в противном случае Сергея Скрипаля, находившегося в заключении, не обменяли бы в 2010 году.