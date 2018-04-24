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Украина была арендована Москвой: в администрации Порошенко напомнили церковную историю
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    Украина была арендована Москвой: в администрации Порошенко напомнили церковную историю

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    Украина была арендована Москвой: в администрации Порошенко напомнили церковную историю

    Киев, 24 апреля. Украина — это давняя каноническая территория Константинопольского патриархата, которая была арендована Москвой. Об этом сообщил источник в администрации президента Украины Петра Порошенко, давая оценку обращению Верховной рады и главы страны к Вселенскому патриарху с просьбой признать автокефалию украинских раскольников.

    По словам собеседника издания «КоммерсантЪ», церковная история говорит о том, что признание автокефального статуса практически всеми поместными православными церквами происходило при взаимодействии государственной власти, в том числе и в случае с Российской православной церковью (РПЦ).

    «Украина — это давняя каноническая территория Константинопольского патриархата, которая была только предоставлена Москве «в аренду». Однако условия аренды были нарушены, поэтому стороны теперь свободны от каких бы то ни было обязательств», — отметил источник.

    Накануне украинский глава Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал процедуры, необходимые для формирования в стране «единой поместной автокефальной церкви».

    Автор: Дана Балан
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