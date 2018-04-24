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Шойгу предложил учитывать российский опыт в Сирии при проведении совместного учения РФ и стран ШОС
Россия
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    Шойгу предложил учитывать российский опыт в Сирии при проведении совместного учения РФ и стран ШОС

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    Шойгу предложил учитывать российский опыт в Сирии при проведении совместного учения РФ и стран ШОС

    Пекин, 24 апреля. Россия и страны Шанхайской организации сотрудничества проведут совместное учение «Мирная миссия» в августе на территории РФ, сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он предложил при этом учитывать российский боевой опыт, полученный в Сирии.  

    Шойгу отметил, что в настоящее время государства проводят совместную подготовку к мероприятию.

    «Согласован его (учения – прим. ФАН) замысел, предусматривающий формирование объединенной группировки сил стран ШОС и совместную операцию по уничтожению бандформирований. Во время активной фазы учения планируем провести Совещание начальников генеральных штабов», — уточнил глава Минобороны РФ.

    Шойгу подчеркнул, что странам ШОС необходимы эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону их ответственности. Он отметил, что сегодня вызовы и угрозы в сфере безопасности меняются, и призвал активизировать сотрудничество оборонных ведомств, чтобы противостоять им.

    Ранее, как писала «Газета.ру», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после разгрома на территории Сирии боевики ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) перемещаются в Центральную и Юго-Восточную Азию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
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