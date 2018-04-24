Меню
Общество
Осужденные в Афганистане за связь с террористами россиянки вернулись на родину
Россия
Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка
Следующая новость
Загрузка...

    Осужденные в Афганистане за связь с террористами россиянки вернулись на родину

    55

    Осужденные в Афганистане за связь с террористами россиянки вернулись на родину

    Москва, 24 апреля. Две россиянки, осужденные в Афганистане за связь с террористами, возвращены со своими детьми на родину, сообщил пресс-секретарь посольства России в Афганистане Алексей Косарев.

    Две гражданки России были задержаны в Афганистане. Там их осудили за связь с террористами группировки «Ансарулла». Россиянок приговорили к тюремному заключению сроком на 1 год и 1 месяц. Они вместе со своими детьми содержались под стражей в кабульской тюрьме.

    «23 апреля из Кабула в Москву рейсом авиакомпании Ariana Afghan Airlines прибыли российские гражданки Г.Ф. Махмадбекова и Г.И. Аминева со своими малолетними детьми», — приводит слова Косарева РИА Новости.

    Российское посольство в Афганистане выразило признательность афганским правоохранительным органам за сотрудничество в деле освобождения россиянок.

    Осужденные в Афганистане за связь с террористами россиянки вернулись на родину

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    37
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    569
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    934
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3059