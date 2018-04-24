Осужденные в Афганистане за связь с террористами россиянки вернулись на родину

Москва, 24 апреля. Две россиянки, осужденные в Афганистане за связь с террористами, возвращены со своими детьми на родину, сообщил пресс-секретарь посольства России в Афганистане Алексей Косарев.

Две гражданки России были задержаны в Афганистане. Там их осудили за связь с террористами группировки «Ансарулла». Россиянок приговорили к тюремному заключению сроком на 1 год и 1 месяц. Они вместе со своими детьми содержались под стражей в кабульской тюрьме.

«23 апреля из Кабула в Москву рейсом авиакомпании Ariana Afghan Airlines прибыли российские гражданки Г.Ф. Махмадбекова и Г.И. Аминева со своими малолетними детьми», — приводит слова Косарева РИА Новости.

Российское посольство в Афганистане выразило признательность афганским правоохранительным органам за сотрудничество в деле освобождения россиянок.