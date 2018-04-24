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Шойгу призвал страны ШОС объединиться для борьбы с терроризмом
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    Шойгу призвал страны ШОС объединиться для борьбы с терроризмом

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    Шойгу призвал страны ШОС объединиться для борьбы с терроризмом

    Пекин, 24 апреля. Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества нужны эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону ответственности ШОС.

    Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, для этого нужно наладить, в том числе, оперативный обмен информацией. Шойгу уточнил, что вызовы и угрозы в сфере безопасности меняются. Министр выразил уверенность, что это требует искать новые пути решения вопроса. Он заявил, что настало время, когда оборонные ведомства стран ШОС должны объединить усилия для общей безопасности.

    Он призвал совместно создавать эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону ответственности ШОС.

    Шойгу призвал страны ШОС объединиться для борьбы с терроризмом

    Автор: Анна Иванова
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