На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Москва, 24 апреля. В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Как сообщает МЧС, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение у берегов полуострова произошло во вторник. По данным сейсмологов, его энергетический класс составил 10,2.

Как сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане напротив Кроноцкого залива на глубине более 38 километров в 217 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский, передает РИА Новости.

Как писало URA.RU, в марте землетрясение произошло в Иркутской области. Интенсивность толчков составила 4-5 баллов. Землетрясение запустило цунами на озере Байкал.