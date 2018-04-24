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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
Россия
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    На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

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    На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

    Москва, 24 апреля. В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Как сообщает МЧС, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась.

    Землетрясение у берегов полуострова произошло во вторник. По данным сейсмологов, его энергетический класс составил 10,2.

    Как сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане напротив Кроноцкого залива на глубине более 38 километров в 217 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский, передает РИА Новости.

    Как писало URA.RU, в марте землетрясение произошло в Иркутской области. Интенсивность толчков составила 4-5 баллов. Землетрясение запустило цунами на озере Байкал.

    Автор: Василий Котов
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