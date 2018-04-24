Кабмин РФ выделил более 5 млрд рублей на инвестиции в агропром

Москва, 24 апреля. Правительство России на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе выделяет более 5 миллиардов рублей.

Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано сегодня утром на официальном сайте российского кабинета министров. Средства выделяются из резервного фонда правительства.

Как подчеркивается, средства «предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются сельскохтоваропроизводителям и реализаторам по льготной ставке».

Добавим, что как подсчитали в правительстве РФ, выделение денег позволит аграриям привлечь к реализации инвестиционных проектов не менее 180 млрд рублей заемных средств.