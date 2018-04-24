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Лавров рассказал, с чего надо начинать экономическое восстановление Сирии
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    Лавров рассказал, с чего надо начинать экономическое восстановление Сирии

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    Лавров рассказал, с чего надо начинать экономическое восстановление Сирии

    Пекин, 24 апреля. Экономическое восстановление Сирии потребует определенного времени и уважения суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, экономическое восстановление государства займет какое-то время.

    Лавров подчеркнул, что нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и с уважением суверенитета САР. Он подчеркнул, что надо придерживаться идеи территориальной целостности Сирии, так как «целый ряд стран взял откровенный курс на развал Сирии».

    Лавров также подчеркнул, что начинать восстановлении Сирии необходимо с инфраструктуры и решения гуманитарных проблем.

    Лавров рассказал, с чего надо начинать экономическое восстановление Сирии

    Автор: Анна Иванова
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