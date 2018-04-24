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Агрессивная акция: Лавров рассказал об оценке совета МИД ШОС действиям США в Сирии
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    Агрессивная акция: Лавров рассказал об оценке совета МИД ШОС действиям США в Сирии

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    Агрессивная акция: Лавров рассказал об оценке совета МИД ШОС действиям США в Сирии

    Пекин, 24 апреля. Участники Совета министров дипломатических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали принципиальную оценку недавним ракетным ударам Соединенных Штатов и их союзников по Сирии. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

    Российский министр отметил попытки Вашингтона и его соратников подорвать процесс формирования полицентричного, демократического миропорядка.

    «Последний пример — это агрессивная акция против Сирии. И в принятом по итогам сегодняшнего министерского заседания коммюнике этой акции дана принципиальная оценка», — подчеркнул Лавров по результатам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Пекине.

    Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли массированный ракетный удар по важным объектам инфраструктуры Сирии. По данным Минобороны РФ, сирийские ПВО сбили 71 из 110 ракет коалиции США. В результате удара Запада пострадали три мирных жителя.

    Президент России Владимир Путин назвал удар Запада «актом агрессии» и подчеркнул, что действия США приведут к новой волне беженцев и ухудшению гуманитарной ситуации в САР.

    Автор: Дана Балан
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