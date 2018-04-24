Меню
Россия
Более 100 целей поразили «Искандеры» в ходе масштабных учений в Поволжье и Сибири
Россия
Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка
Следующая новость
Загрузка...

    Более 100 целей поразили «Искандеры» в ходе масштабных учений в Поволжье и Сибири

    54

    Более 100 целей поразили «Искандеры» в ходе масштабных учений в Поволжье и Сибири

    Москва, 24 апреля. В ходе масштабных войсковых учений российских ракетчиков расчетам ракетных комплексов «Искандер-М» удалось уничтожить более 100 критически важных объектов условного противника. Учения проходили параллельно на территории российского Поволжья, Сибири, Урала и горной части Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

    Участие в учениях, проходивших одновременно в целом ряде регионов, принимали почти 5,5 тысяч военнослужащих при 1,5 тысячах единиц вооружения и техники. В ходе учений отрабатывались одиночные и групповые ракетные удары, в том числе с применением российских разведывательных и ударных беспилотников «Орлан-10».

    «Расчеты провели более 40 тактических учений и тренировок с выполнением электронных пусков ракет, подтвердив высокий уровень боеготовности в различных условиях обстановки. В результате были уничтожены более 100 критически важных объектов условного противника», — сообщили в ЦВО.

     

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    37
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    569
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    934
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3059