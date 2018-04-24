Более 100 целей поразили «Искандеры» в ходе масштабных учений в Поволжье и Сибири

Москва, 24 апреля. В ходе масштабных войсковых учений российских ракетчиков расчетам ракетных комплексов «Искандер-М» удалось уничтожить более 100 критически важных объектов условного противника. Учения проходили параллельно на территории российского Поволжья, Сибири, Урала и горной части Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Участие в учениях, проходивших одновременно в целом ряде регионов, принимали почти 5,5 тысяч военнослужащих при 1,5 тысячах единиц вооружения и техники. В ходе учений отрабатывались одиночные и групповые ракетные удары, в том числе с применением российских разведывательных и ударных беспилотников «Орлан-10».