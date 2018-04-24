Роспотребнадзор предупредил о напряженной ситуации с бешенством среди животных в РФ

Москва, 24 апреля. В преддверии летнего сезона и майских праздников Роспотребнадзор предупредил россиян о напряженной ситуации с бешенством среди животных в ряде регионов РФ.

«В последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию», — говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что бешенство является летальным заболеванием при развитии его клинической картины. Согласно статистике, с 2012 года в России было зафиксировано 26 случаев со смертельным исходом. Всего в связи с укусами животных к врачам за помощью обращаются ежегодно около 400 тысяч человек, из них в специфическом антирабическом лечении нуждаются около 250 тысяч.

Чтобы не столкнуться с бешенством, Роспотребнадзор рекомендует гражданам покупать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, проводить вакцинацию питомцев против бешенства, не контактировать с бездомными животными и сразу обращаться за медицинской помощью в случае укусов.

Ранее, как передавал телеканал «Подмосковье 360», Роспотребнадзор сообщал, что с 15 марта 2018 года от укусов клещей пострадали четыре тысячи россиян.