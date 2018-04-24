Лимитированное купе BMW M4 CS получило рублевый ценник

Москва, 24 апреля. Официальные российские дилеры немецкого концерна BMW накануне начали продажи специальной лимитированной версии BMW M4 CS. Отмечается, что цена новинки, по информации российского офиса компании, составит 7,1 млн рублей.

Лимитированное купе BMW M4 CS получило рублёвый ценник pic.twitter.com/7xy1OLH88s — mihai (@mihaiiuga) April 23, 2018

Известно, что разработчики установили под капотом BMW M4 CS производительный 3,0-литровый двигатель M TwinPower Turbo мощностью 460 лошадиных сил. Такая производительность позволяет разогнать автомобиль до 100 километров за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 280 километров в час, поскольку она ограничена электроникой.

Двигатель работает в паре с трансмиссией М DCT, оборудованной двойным сцеплением и особым блоком управления. В базовой комплектации BMW M4 CS оснащается адаптивной подвеской, курсовой устойчивостью и другими спортивными элементами, которые существенно увеличивают динамические параметры машины, пишет «Ньюинформ».