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Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена
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    Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена

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    Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена

    Москва, 24 апреля. «Графеновый» бетон смогли получить британские специалисты во время смешивания материала с портландцементом, песком и десятимиллиметровым заполнителем. Как пишет Advanced Functional Materials, ученые для прочности состава выдержали его в воде.

    Отмечается, что научную работу провели специалисты из Эксетерского университета во главе с Моницей Фелицией Црациун. Им удалось сделать бетон более прочным за счет графена. При этом теплоемкость бетона увеличилась на 88%. На сжатие композит оказался прочнее на 146%.

    Как объяснили специалисты, в основе данной технологии лежит суспензия из графеновых частиц. Во время эксперимента эксперты отслаивали слои графена от частиц графита. Также в растворе находилось вещество, которое не дает частицам собираться в суспензии в большие образования.

    Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена

    Автор: Анна Иванова
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