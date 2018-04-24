Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена

Москва, 24 апреля. «Графеновый» бетон смогли получить британские специалисты во время смешивания материала с портландцементом, песком и десятимиллиметровым заполнителем. Как пишет Advanced Functional Materials, ученые для прочности состава выдержали его в воде.

Отмечается, что научную работу провели специалисты из Эксетерского университета во главе с Моницей Фелицией Црациун. Им удалось сделать бетон более прочным за счет графена. При этом теплоемкость бетона увеличилась на 88%. На сжатие композит оказался прочнее на 146%.

Как объяснили специалисты, в основе данной технологии лежит суспензия из графеновых частиц. Во время эксперимента эксперты отслаивали слои графена от частиц графита. Также в растворе находилось вещество, которое не дает частицам собираться в суспензии в большие образования.