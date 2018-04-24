Сенаторы предложили ввести штрафы за публичную ложь

Москва, 24 апреля. Сенаторы предложили ввести в России наказание за распространение фейковой информации.

Как сообщают «Известия» автор инициативы Ирина Гехт, соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях разрабатывают в верхней палате российского парламента.

В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели. При этом оценивать корректность сведений должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

Штрафы для физических лиц за информационный экстремизм могут составить до 100 тысяч рублей, а сама новация, как пояснили сенатор, призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных.