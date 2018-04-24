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Алиментный госфонд предложили создать в России
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    Алиментный госфонд предложили создать в России

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    Алиментный госфонд предложили создать в России

    Москва, 24 апреля. Государственный алиментный фонд предложили создать в России парламентарии республики Калмыкия. Соответствующее обращение они направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

    Алиментный госфонд, согласно инициативе, должен возмещать выплаты детям, родители которых уклоняются от алиментов. Как отмечается в обращении, сегодня в неполных семьях воспитываются порядка 10 миллионов российских детей. При этом по данным за 2016 год  18,3% из них не получили всех положенных им выплат, передает RT.

    «С учетом изложенного Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия обращается к Вам с предложением о создании государственного фонда, который будет гарантировать содержание детей из неполных семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов на их содержание», — говорится в обращении.

    Алиментный госфонд предложили создать в России

    Парламентарии Калмыкии также заявили о необходимости создать механизм, который позволит возмещать из средств алиментщиков-должников те деньги, которые уплатило за них государство. Как считают авторы предложения, такая мера защитит детей из неполных семей и поможет решить демографический вопрос в стране.

    Как сообщало URA.RU, в 2017 году за неуплату алиментов в России было возбуждено 55 тысяч уголовных дел.  

    Автор: Василий Котов
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