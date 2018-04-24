Меню
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в поджоге караоке-бара в Китае, где погибли 18 человек
Россия
Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция задержала подозреваемого в поджоге караоке-бара в Китае, где погибли 18 человек

    39

    Полиция задержала подозреваемого в поджоге караоке-бара в Китае, где погибли 18 человек

    Пекин, 24 апреля. Полиция КНР задержала мужчину, подозреваемого в поджоге караоке-бара в городе Индэ (провинция Гуандун). Об этом сообщает администрация города.

    Подозреваемого в поджоге 32-летнего мужчину по имени Лю Чуньлу задержали в одном из спальных районов Индэ. Подробности задержания не сообщаются.

    Напомним, пожар в караоке-баре произошел во вторник ночью в 0.30 по местному времени (23 апреля 19.30 мск). Пожар унес жизни 18 человек, еще пять пострадавших госпитализированы.

    По данным СМИ, в поджоге караоке-бара подозревается мужчина, у которого произошла словесная перепалка у входа в заведение. Позже злоумышленник перегородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджег их.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    37
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    569
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    934
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3059