Полиция задержала подозреваемого в поджоге караоке-бара в Китае, где погибли 18 человек

Пекин, 24 апреля. Полиция КНР задержала мужчину, подозреваемого в поджоге караоке-бара в городе Индэ (провинция Гуандун). Об этом сообщает администрация города.

Подозреваемого в поджоге 32-летнего мужчину по имени Лю Чуньлу задержали в одном из спальных районов Индэ. Подробности задержания не сообщаются.

Напомним, пожар в караоке-баре произошел во вторник ночью в 0.30 по местному времени (23 апреля 19.30 мск). Пожар унес жизни 18 человек, еще пять пострадавших госпитализированы.

По данным СМИ, в поджоге караоке-бара подозревается мужчина, у которого произошла словесная перепалка у входа в заведение. Позже злоумышленник перегородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджег их.