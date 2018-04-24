Шойгу: Ситуация в Афганистане ухудшается, политика США способствует активизации боевиков

Пекин, 24 апреля. Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере страны. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он назвал Афганистан «очень горячей точкой» на Ближнем Востоке. Шойгу уточнил, что ситуация там продолжает ухудшаться. Он напомнил, что 15-летнее присутствие военных США и НАТО в регионе не привело к нормализации обстановки.

Министр добавил, что НАТО стремится на любых условиях закрепиться в стране в целях наращивания своего влияния на государства Центрально-Азиатского региона. Шойгу подчеркнул, что проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана.